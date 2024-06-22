Чи був вибух на ТЕЦ у Києві: відповідь КМДА

У КМДА заявили, що усі ТЕЦ Києва працюють у штатному режимі.

Фото ілюстративне

У суботу, 22 червня, деякі ЗМІ та Телеграм-канали повідомляли, що у Києві нібито пролунав вибух на одній із ТЕЦ.

У КМДА повідомили, що усі ТЕЦ Києва працюють у штатному режимі, зокрема, здійснюються роботи з підготовки до опалювального сезону. Усі технологічні й ремонтні процеси виконуються у штатному порядку.

«Інформація про нібито вибух енергообʼєкті не відповідає дійсності.

Контроль за ситуацією міська адміністрація здійснює в оперативному порядку», - заявили у КМДА.

Також у відомстві нагадали, що поширювати фото та відео інфраструктурних обʼєктів – заборонено, а інформацію про поширення таких буде передано до Служби безпеки України.

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