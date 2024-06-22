Был ли взрыв на ТЭЦ в Киеве: ответ КГГА

В КГГА заявили, что все ТЭЦ Киева работают в штатном режиме.

Фото иллюстративное

В субботу, 22 июня, некоторые СМИ и Телеграм-каналы сообщали, что в Киеве якобы раздался взрыв на одной из ТЭЦ.

В КГГА сообщили, что все ТЭЦ Киева работают в штатном режиме, в частности, осуществляются работы по подготовке к отопительному сезону. Все технологические и ремонтные процессы производятся в штатном порядке.

«Информация о якобы взрыве энергообъекта не соответствует действительности.

Контроль за ситуацией городская администрация осуществляет в оперативном порядке», – заявили в КГГА.

Также в ведомстве напомнили, что распространять фото и видео инфраструктурных объектов запрещено, а информация о распространении таких будет передана в Службу безопасности Украины.

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