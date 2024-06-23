Может ли пенсионер, получающий пенсию на почте, перейти на выплату на банковскую карту: ответ ПФ

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области объяснило, может ли пенсионер, получающий пенсию в почтовом отделении, перейти на выплату пенсии на банковскую карту.
«Да, можете», - заявили в ПФ.
Для этого необходимо:
- обратиться лично в банк, клиентом которого хотите стать, и открыть счет для пенсионных выплат;
- зайти на веб-портал электронных услуг Пенсионного Фонда Украины, авторизоваться в личном кабинете и подать заявление на перевод пенсии с почты на банк.
Ранее сообщалось, что часть пенсионеров в Украине может остаться без пенсионных выплат. Есть четыре причины, приводящие к остановке начисления пенсии.
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