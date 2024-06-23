Чи може пенсіонер, який отримує пенсію на пошті, перейти на виплату на банківську картку: відповідь ПФ

У ПФ роз’яснили питання виплати пенсії.

Фото: legalaid.gov.ua

Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області пояснило, чи може пенсіонер, який отримую пенсію у поштовому відділенні, перейти на виплату пенсії на банківську картку.

«Так, можете», - заявили у ПФ.

Для цього необхідно:

- звернутися особисто до банку, клієнтом якого бажаєте стати, та відкрити рахунок для пенсійних виплат;

- зайти на вебпортал електронних послуг Пенсійного Фонду України, авторизуватися в особистому кабінеті та подати заяву для переведення пенсії з пошти на банк.

Раніше ми писали, що частина пенсіонерів в Україні може лишитись без пенсійних виплат. Є чотири причини, що призводять до зупинення нарахування пенсії.

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