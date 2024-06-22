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Не підвіз до аеропорту: жінка подала до суду на коханого

15:41, 22 червня 2024
За словами жінки, чоловік нібито порушив «усну угоду», за якою він погодився доставити її до аеропорту, залишитися в її будинку та доглядати за собаками.
Не підвіз до аеропорту: жінка подала до суду на коханого
ілюстрація
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Жителька Нової Зеландії звернулася до суду через те, що її хлопець не допоміг їй дістатися до аеропорту, і в результаті вона пропустила свій рейс. Про це пише Stuff.

Жінка попросила свого хлопця відвезти її до аеропорту, щоб вона встигла на свій рейс, але він не з'явився. Це призвело до того, що вона пропустила літак і змушена була летіти лише наступного дня. Крім того, через це вона пропустила концерт, на який також планувала піти.

Вона звинуватила бойфренда у порушенні "усної угоди", за якою він мав доставити її в аеропорт, залишитися в її будинку і піклуватися про собак.

Жінка прагнула отримати відшкодування за частину втрачених нею коштів через суд.

Також вона бажала компенсації за те, що її хлопець не виконав обіцянку залишитися в її будинку, поки вона була відсутня.

Суддя трибуналу Крися Кові у своїй заяві зазначила: "Партнери, друзі та колеги укладають соціальні домовленості, але навряд чи вони можуть бути юридично примусово виконані, якщо сторони не вчинять певних дій, які демонструють намір дотримуватися своїх обіцянок. Коли друзі не дотримуються своїх обіцянок, інша людина може зазнати фінансових наслідків, але може статися так, що вона не зможе отримати компенсацію за цю втрату".

Вона заявила, що обіцянки, дані в рамках стосунків, не відповідають умовам контракту, і закрила справу жінки.

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