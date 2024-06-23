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$5 000 хабаря за продаж 1 га землі: на Сумщині судитимуть селищного голову

09:25, 23 червня 2024
У Охтирському районі селищний голова погорів на хабарі.
$5 000 хабаря за продаж 1 га землі: на Сумщині судитимуть селищного голову
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На Сумщині правоохоронці затвердили та направили до суду обвинувальний акт стосовно селищного голови однієї з селищних рад Охтирського району за фактом одержання неправомірної вигоди.

Як повідомила Сумська обласна прокуратура, вказаний службовець за пособництва посадовця Сумської районної філії ДП «Центр Державного земельного кадастру» повідомили директору Товариства з обмеженою відповідальністю про необхідність сплатити 5 тис. доларів США за продаж земельної ділянки площею 1,0 га, розташованої на території Охтирського району.

Аванс у розмірі 2 тис. 500 доларів США землевпорядник отримав наприкінці 2023 року. Решту директор ТОВ обіцяв передати після підписання договору купівлі-продажу земельної ділянки.

Після того, як селищний голова 8 лютого 2024 року отримав від директора ТОВ 2 тис. 500 доларів США, його затримали правоохоронці.

Матеріали стосовно посадовця Сумської районної філії ДП «Центр Державного земельного кадастру» виділені в окреме провадження.

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