Практика судов
  1. В Украине

$5 000 взятки за продажу 1 га земли: в Сумской области будут судить сельского голову

09:25, 23 июня 2024
В Ахтырском районе сельский голова погорел на взятке.
$5 000 взятки за продажу 1 га земли: в Сумской области будут судить сельского голову
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Сумской области правоохранители утвердили и направили в суд обвинительный акт в отношении поселкового председателя одного из сельсоветов Ахтырского района по факту получения неправомерной выгоды.

Как сообщила Сумская областная прокуратура, указанный служащий при пособничестве должностного лица Сумского районного филиала ГП «Центр Государственного земельного кадастра» сообщили директору Общества с ограниченной ответственностью о необходимости уплатить 5 тыс. долларов США за продажу земельного участка площадью 1,0 га, расположенного на территории Ахтырского района.

Аванс в размере 2 тыс. 500 долларов США землеустроитель получил в конце 2023 года. Остальное директор ООО обещал передать после подписания договора купли-продажи земельного участка.

После того, как поселковый председатель 8 февраля 2024 получил от директора ООО 2 тыс. 500 долларов США, его задержали правоохранители.

Материалы по отношению к должностному лицу Сумского районного филиала ГП «Центр Государственного земельного кадастра» выделены в отдельное производство.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин установил, при каких условиях гражданские жены погибших военнослужащих имеют право на одноразовое денежное пособие

Правительство обнародовало новый порядок назначения и выплаты единовременного денежного пособия в случае гибели или инвалидности или военнослужащих.

Большая Палата Верховного Суда: подход, сформировавшийся в практике судов из-за новосформированных выводов БП ВС, нивелирует значение процедуры пересмотра заочного решения

Большая Палата Верховного Суда: новосформированный подход БП ВС вызвал многочисленные разногласия в применении норм процессуального права, которые с момента введения института заочного рассмотрения дела применялись судами по-другому, что не способствовало обеспечению единства судебной практики.

ВККС определила этапы конкурса на должности судей апелляционных судов

Квалификационный экзамен в августе, а тестирование на когнитивные способности пока под вопросом.

В Антикоррупционном суде рассказали, при каких условиях конкурс на должности судей ВАКС станет бессмысленным

Для новых судей ВАКС и Апелляционной палаты ВАКС пока нет свободных помещений.

Кабмин решит проблему, из-за которой члены семьи погибших военнослужащих не могут получить статус члена семьи погибшего Защитника Украины

Кабмин одобрил законопроект, решающий проблему, из-за которой раненые военнослужащие не могут получить статус лица с инвалидностью в результате войны, а члены семей погибших военнослужащих – статус члена семьи погибшего Защитника или Защитницы Украины.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Анастасія Радіна
    Анастасія Радіна
    голова Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики
  • Олександр Палінчак
    Олександр Палінчак
    заступник голови Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Ігор Мустеца
    Ігор Мустеца
    заступник Генерального прокурора України
  • Юлія Федулеєва
    Юлія Федулеєва
    суддя Київського районного суду м. Одеси