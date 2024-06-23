$5 000 взятки за продажу 1 га земли: в Сумской области будут судить сельского голову

В Ахтырском районе сельский голова погорел на взятке.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Сумской области правоохранители утвердили и направили в суд обвинительный акт в отношении поселкового председателя одного из сельсоветов Ахтырского района по факту получения неправомерной выгоды.

Как сообщила Сумская областная прокуратура, указанный служащий при пособничестве должностного лица Сумского районного филиала ГП «Центр Государственного земельного кадастра» сообщили директору Общества с ограниченной ответственностью о необходимости уплатить 5 тыс. долларов США за продажу земельного участка площадью 1,0 га, расположенного на территории Ахтырского района.

Аванс в размере 2 тыс. 500 долларов США землеустроитель получил в конце 2023 года. Остальное директор ООО обещал передать после подписания договора купли-продажи земельного участка.

После того, как поселковый председатель 8 февраля 2024 получил от директора ООО 2 тыс. 500 долларов США, его задержали правоохранители.

Материалы по отношению к должностному лицу Сумского районного филиала ГП «Центр Государственного земельного кадастра» выделены в отдельное производство.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.