В Украине внесены изменения по контролю за непродовольственной продукцией и введены новые штрафы

С 21 июня действуют новые изменения по контролю за непродовольственной продукцией.

21 июня вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины об урегулировании некоторых вопросов осуществления рыночного надзора и ответственности субъектов хозяйствования». Об этом сообщила Государственная служба Украины по безопасности безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Закон совершенствует законодательство в сфере государственного рыночного надзора и контроля непродовольственной продукции и призван обеспечить надлежащий и эффективный контроль качества непродовольственной продукции.

Кроме этого, с 21 июня введены новые штрафы, в частности:

к лицам, которые вели в обращение не отвечающую установленным требованиям продукции, - от двух до трех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан;

к распространителю (кроме юридических и физических лиц - предпринимателей, избравших упрощенную систему налогообложения) за несоблюдение условий хранения продукции, которая из-за этого стала опасной и/или не отвечающей установленным требованиям - две тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан;

к распространителю - юридическому лицу или физическому лицу - предпринимателю, избравшему упрощенную систему налогообложения за несоблюдение условий хранения продукции, которая из-за этого стала опасной и/или не отвечающей установленным требованиям - одна тысяча не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Также при определении размера штрафа за нарушение учитываются все обстоятельства его совершения, в частности характер, предпосылки и причины нарушения, факт повторного совершения того же нарушения, за которое на человека в течение последнего года был наложен штраф, количество соответствующих нарушений, совершенных лицом в последние три года, степень вины лица, наличие или отсутствие негативных последствий нарушения, их масштаб и возможность их устранения

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