В Киеве избили ветерана и бывшего военнослужащего – полиция открыла дело

Сестра потерпевшего рассказала в соцсетях, что инцидент произошел, когда мужчина выгуливал собаку и возвращался домой.

Источник фото: instagram.com/schizophrenic_6699

В Киеве избили ветерана боевых действий, бывшего военнослужащего 32 ОМБр Александра. Сестра потерпевшего рассказала в соцсетях, что мужчина выгуливал собаку и возвращался домой, когда к нему подошли три человека, один из которых «начал предъявлять за прическу».

В полиции Киева заявили, что начали уголовное производство по факту избиения мужчины в Дарницком районе столицы 21 июня.

Там отметили, что все участники инцидента установлены, с ними «идут первоочередные следственные действия».

«Предварительно установлено, что из-за внезапного конфликта произошла драка между мужчиной и 17-летним парнем. Двое совершеннолетних друзей последнего в этот момент находились рядом и были свидетелями стычки. Сотрудники полиции доставили всех участников инцидента в Дарницкое управление полиции для выяснения всех обстоятельств», - говорится в сообщении полиции.

Сведения о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 125 Уголовного кодекса Украины – умышленное легкое телесное повреждение.

Полицейские предоставили потерпевшему направление для прохождения судебно-медицинской экспертизы для установления степени тяжести полученных телесных повреждений.

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