В результате ракетного удара получил повреждения Ивано-Франковский университет нефти и газа

Удар врага произошел на территории учебного заведения.

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Российские оккупанты во время ночного обстрела нанесли удар по гражданской инфраструктуре Ивано-Франковска. Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив.

В результате ракетного удара поврежден Национальный технический университет нефти и газа. Удар случился на его территории.

"Также повреждено 14 зданий и более 1000 квадратных метров кровли и сад и лицей на Набережной", – рассказал городской голова.

Также под удар попал легковой автомобиль. В домах Ивано-Франковска повреждено более 800 окон.

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