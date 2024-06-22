Правительство сформировало наблюдательный совет «Энергоатома» – кто вошел в состав

Завершился конкурсный отбор и сформирован наблюдательный совет акционерного общества.

В Минэкономики сообщили о завершении конкурсного отбора и сформировании наблюдательного совета акционерного общества «НАЭК "Энергоатом"». На заседании 21 июня Правительство в распоряжении утвердило результаты отбора кандидатов, которые согласовал Комитет по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий.

Наблюдательный совет компании сформирован из пяти членов, трое из которых – независимые и два – представители государства.

Независимыми членами наблюдательного совета акционерного общества «Энергоатом» стали Тимоти Джон Стоун, Майкл Эллиот Кирст, Ярек Неверович. Также, по представлению Министерства энергетики, номинационный комитет согласовал Виталия Петрука и Тимофея Милованова как представителей государства.

Члены наблюдательного совета будут осуществлять управление компанией, а также контролировать и регулировать деятельность его исполнительного органа, пояснили в Минэкономики.

Тімоті Стоун є видатною постаттю в енергетичній галузі з багаторічним досвідом. Він обіймав численні керівні посади, зокрема незалежного директора Horizon Nuclear Power, невиконавчого директора Європейського інвестиційного банку та очолював страхову компанію з ядерних ризиків. Також Тімоті обіймав посаду старшого радника Державного секретаря з питань енергетики та зміни клімату у Великобританії, де відігравав ключову роль у формуванні ядерної політики та залученні приватного сектора до ядерних розробок. Він є активним учасником міжнародних енергетичних справ та очолює Асоціацію ядерної промисловості Великобританії.

Майкл Е. Кірст - досвідчений експерт у сфері ядерної енергетики з понад тридцятирічним стажем. Засновник та керуючий директор EuroAtlantic Partners у Брюсселі, Майкл зробив значний внесок у розвиток галузі. У своїй кар'єрі в Westinghouse Electric Company він обіймав ключові керівні посади, включаючи віце-президента зі стратегії та зовнішніх зв'язків для Європи, Близького Сходу та Африки, а також віце-президента по Центральній та Східній Європі. Завдяки його лідерству були реалізовані важливі стратегічні ініціативи, збільшено обсяги продажів і зміцнено урядові відносини в регіоні EMEA.

Ярек Неверович - ексміністр енергетики Литви, головний радник президента Литви з питань навколишнього середовища та інфраструктури. Є досвідченим професіоналом у секторах енергетики та інфраструктури. Обіймав різні посади в уряді Литви, які були пов'язані з експлуатаціями системи передачі електроенергії, управлінням інвестиційними фондами та співпраці з національними та транснаціональними корпораціями. Відігравав ключову роль у переговорах щодо експлуатації Ігналінської атомної електростанції під час переговорів EUCO MFF та RRF.

Тимофій Милованов – президент Київської школи економіки та колишній міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України. Будучи вченим із ступенем PhD з економіки з топового університету США та досвідом викладання в провідних університетах США і Німеччини, Тимофій відіграв ключову роль у корпоратизації енергетичної галузі України, розділенні енергетичних підприємств, включаючи «Нафтогаз» та газотранспортну систему. Має значний досвід в сфері економічної політики, стійкості та розвитку, включаючи розробку інвестиційних політик під час війни, оцінки збитків та потреб для відновлення, особливо в енергетиці.

Віталій Петрук має понад 20 років роботи в державному секторі України, управлінні державними підприємствами, їх фінансовому плануванні та роботи в корпоративному секторі. З 2015 по 2019 рік очолював Державне агентство України з управління зоною відчуження, яке забезпечувало зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення обʼєкта «Укриття» на екологічно безпечну систему.

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