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Уряд сформував наглядову раду «Енергоатому» – хто увійшов до складу

14:47, 22 червня 2024
Завершився конкурсний відбір і сформована наглядова рада акціонерного товариства.
Уряд сформував наглядову раду «Енергоатому» – хто увійшов до складу
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У Мінекономіки повідомили про завершення конкурсного відбору і сформування наглядової ради акціонерного товариства «НАЕК “Енергоатом”». На засіданні 21 червня Уряд у розпорядженні затвердив результати відбору кандидатів, які погодив Комітет з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств.

Наглядова рада компанії сформована з п'яти членів, троє з яких – незалежні та двоє – представники держави.

Незалежними членами наглядової ради акціонерного товариства «Енергоатом» стали Тімоті Джон Стоун, Майкл Елліот Кірст, Ярек Неверович. Також, за поданням Міністерства енергетики, номінаційний комітет погодив Віталія Петрука і Тимофія Милованова, як представників держави.

Члени наглядової ради здійснюватимуть управління компанією, а також контролюватимуть та регулюватимуть діяльність його виконавчого органу, пояснили у Мінекономіки.

Тімоті Стоун є видатною постаттю в енергетичній галузі з багаторічним досвідом. Він обіймав численні керівні посади, зокрема незалежного директора Horizon Nuclear Power, невиконавчого директора Європейського інвестиційного банку та очолював страхову компанію з ядерних ризиків. Також Тімоті обіймав посаду старшого радника Державного секретаря з питань енергетики та зміни клімату у Великобританії, де відігравав ключову роль у формуванні ядерної політики та залученні приватного сектора до ядерних розробок. Він є активним учасником міжнародних енергетичних справ та очолює Асоціацію ядерної промисловості Великобританії.

Майкл Е. Кірст - досвідчений експерт у сфері ядерної енергетики з понад тридцятирічним стажем. Засновник та керуючий директор EuroAtlantic Partners у Брюсселі, Майкл зробив значний внесок у розвиток галузі. У своїй кар'єрі в Westinghouse Electric Company він обіймав ключові керівні посади, включаючи віце-президента зі стратегії та зовнішніх зв'язків для Європи, Близького Сходу та Африки, а також віце-президента по Центральній та Східній Європі. Завдяки його лідерству були реалізовані важливі стратегічні ініціативи, збільшено обсяги продажів і зміцнено урядові відносини в регіоні EMEA.

Ярек Неверович - ексміністр енергетики Литви, головний радник президента Литви з питань навколишнього середовища та інфраструктури. Є досвідченим професіоналом у секторах енергетики та інфраструктури. Обіймав різні посади в уряді Литви, які були пов'язані з експлуатаціями системи передачі електроенергії, управлінням інвестиційними фондами та співпраці з національними та транснаціональними корпораціями. Відігравав ключову роль у переговорах щодо  експлуатації Ігналінської атомної електростанції під час переговорів EUCO MFF та RRF.

Тимофій Милованов – президент Київської школи економіки та колишній міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України. Будучи вченим із ступенем PhD з економіки з топового університету США та досвідом викладання в провідних університетах США і Німеччини, Тимофій відіграв ключову роль у корпоратизації енергетичної галузі України, розділенні енергетичних підприємств, включаючи «Нафтогаз» та газотранспортну систему. Має значний досвід в сфері економічної політики, стійкості та розвитку, включаючи розробку інвестиційних політик під час війни, оцінки збитків та потреб для відновлення, особливо в енергетиці.

Віталій Петрук має понад 20 років роботи в державному секторі України, управлінні державними підприємствами, їх фінансовому плануванні та роботи в корпоративному секторі. З 2015 по 2019 рік очолював Державне агентство України з управління зоною відчуження, яке забезпечувало зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення обʼєкта «Укриття» на екологічно безпечну систему.

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