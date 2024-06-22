«Я довго на це чекала»: у США 105-річна жінка здобула ступінь магістра

Студентка Стенфордського університету змогла отримати ступінь магістра за 83 роки після початку навчання.

У віці 105 років американка Вірджинія Гіслоп здобула ступінь магістра після того, як під час Другої світової війни змушена була припинити навчання. Про це інформує сайт університету.

У 1936 році Вірджинія Гіслоп розпочала своє навчання в Стенфордському університеті з метою стати педагогом.

Після отримання диплома бакалавра вона миттєво перейшла на наступний рівень освіти, маючи амбіції отримати ступінь магістра. Проте життя мало свої власні плани для цієї жінки.

На початку 1941 року жінці довелося залишити Стенфорд, оскільки її нареченого призвали воювати. Вона не змогла завершити свою дисертацію та відклала отримання диплома.

Після закінчення війни переїхала до Вашингтона, де створила сім'ю.

Нещодавно зять Вірджинії зв'язався зі Стенфордським університетом і дізнався, що для отримання магістерського ступеня більше не потрібно писати дисертацію. Так через 83 роки жінка отримала шанс закінчити своє навчання.

"Боже, як я довго на це чекала", – сказала жінка, проходячи через сцену, щоб отримати свій диплом.

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