Практика судів
  1. В Україні

В Одесі в парку виявили тіло місцевого жителя

12:05, 22 червня 2024
На місці події поліцейські вилучили уламки, попередньо ручної гранати.
В Одесі в парку виявили тіло місцевого жителя
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У парку на Кримському бульварі в Одесі виявило тіло чоловіка. Як повідомили у поліції, інформація надійшла від місцевого мешканця у суботу, 22 червня.

«Під час огляду місця події поліцейські вилучили уламки, попередньо ручної гранати, а на тілі небіжчика, яким виявився 43-річний містянин, що жив неподалік, виявили травми, характерні для вибухових», - пишуть у поліції.

Точну причину смерті будуть встановлять судово-медичні експерти. Також встановлюються повні обставини події.

Наразі вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України попередньо з приміткою «самогубство» та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін врегулював порядок створення електронного військово-облікового документу з QR-кодом, але знов не згадав про Резерв+

Уряд оприлюднив зміни до постанови про порядок формування електронного військово-облікового документу з QR-кодом, але не згадав про застосунок Резерв+.

Військова поліція зможе матеріально заохочувати викривачів і залучати їх на договірних засадах

Законопроект про створення Військової поліції передбачає, що вона здійснює співпрацю з особами, у тому числі на договірних засадах, для отримання інформації про злочини, запобігання яким належить до компетенції Військової поліції, а також про загрози щодо державного майна чи військових об’єктів.

ДП «Дія» оголосило тендери на 9,79 млн грн і 6,15 млн грн, пов’язані, у тому числі, з обслуговуванням системи для доступу до Електронного кабінету військовозобов’язаного

Адміністратором інформаційно-комунікаційної системи для доступу до Електронного кабінету військовозобов’язаного, судячи з оголошених тендерів, є держпідприємство «Дія».

Скільки грошей Україна отримає від ЄС за набрання чинності законом про БЕБ

Відтепер закони про реформи в Україні чітко прив’язані до сум, які виділятиме або не виділятиме ЄС за їх прийняття, а за використанням коштів слідкуватимуть ревізори від ЄС.

В Офісі Президента готуються до реформи правничої освіти

Ірина Мудра зазначила, що у Комітеті Верховної Ради з питань освіти вже підготовлено низку пропозицій до концепції законопроекту про реформування правничої освіти.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Літвінова
    Ірина Літвінова
    суддя Київського районного суду м. Одеси