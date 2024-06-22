В Одесі в парку виявили тіло місцевого жителя

На місці події поліцейські вилучили уламки, попередньо ручної гранати.

У парку на Кримському бульварі в Одесі виявило тіло чоловіка. Як повідомили у поліції, інформація надійшла від місцевого мешканця у суботу, 22 червня.

«Під час огляду місця події поліцейські вилучили уламки, попередньо ручної гранати, а на тілі небіжчика, яким виявився 43-річний містянин, що жив неподалік, виявили травми, характерні для вибухових», - пишуть у поліції.

Точну причину смерті будуть встановлять судово-медичні експерти. Також встановлюються повні обставини події.

Наразі вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України попередньо з приміткою «самогубство» та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

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