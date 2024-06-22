В Одессе в парке обнаружили тело местного жителя

На месте происшествия полицейские изъяли обломки, предварительно ручной гранаты.

В парке на Крымском бульваре в Одессе обнаружило тело мужчины. Как сообщили в полиции, информация поступила от местного жителя в субботу, 22 июня.

«При осмотре места происшествия полицейские изъяли обломки, предварительно ручной гранаты, а на теле покойника, которым оказался 43-летний местный житель, который жил неподалеку, обнаружили травмы, характерные для взрывных», - пишут в полиции.

Точную причину смерти будут установить судебно-медицинские эксперты. Также устанавливаются полные обстоятельства произошедшего.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины предварительно с примечанием «самоубийство» и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

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