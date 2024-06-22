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За первые пять месяцев года в Украину ввезли рекордное количество электромобилей

15:59, 22 июня 2024
Спрос на электрокары вырос в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
За первые пять месяцев года в Украину ввезли рекордное количество электромобилей
Источник фото: Michael Marais / Unsplash
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За 5 месяцев 2024 года в Украину ввезли рекордные 20,8 тысячи электроавто. Как пишет «Опендатабот», это в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года, когда было ввезено 9736 электрокаров.

Согласно данным, в общей сложности на электроавто приходится 12,9% от общего количества импортируемых автомобилей.

Среди всех электрокаров наибольшим спросом у украинцев пользуется TESLA - 4 742 автомобиля. На втором месте – VOLKSWAGEN: 3 194 электроавто, а замыкает тройку лидеров NISSAN – 3 034 электрокара. Самыми востребованными моделями среди «электричек» стали NISSAN LEAF, TESLA MODEL 3 и VOLKSWAGEN ID.4.

  • TESLA – 4 742
  • VOLKSWAGEN – 3 194
  • NISSAN – 3 034
  • HYUNDAI – 1 448
  • AUDI – 1 090
  • HONDA – 871
  • BYD – 813
  • RENAULT – 751
  • KIA – 594
  • Другие – 4 248

Лидером среди регионов по ввозу электрокаров стала Львовщина – 13,5%, за ней следуют Киев (13,1%) и Одесская область (9,3%).

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