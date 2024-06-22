Стало известно, как рассчитывают ограничения и графики отключения света

Укрэнерго каждый день устанавливает и доводит до операторов систем распределения ограничений в день.

В ДТЭК "Киевские электросети" объяснили, как определяются ограничения света, которые нужно применить для потребителей.

Размер ограничения для каждой области определяет НЭК "Укрэнерго". Обязанность оператора системы распределения – распределить выделенную мощность между клиентами

Отмечается, что Укрэнерго каждый день устанавливает и доводит оператору системы распределения ограничения на день.

В первую очередь электроэнергия выделяется на критическую инфраструктуру (больницы, котельные, водоснабжение, военные объекты). Перечень критической инфраструктуры определяет и доводит до нас местная власть.

Остальное электроэнергии равномерно распределяется между населением, социально-бытовой сферой, бизнесом и промышленностью.

Напомним, что в результате российской атаки ночью были повреждены объекты энергетики во Львовской и Запорожье.

В этой связи 22 июня стабилизационные отключения начнутся на 2 часа раньше, чем планировалось.

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