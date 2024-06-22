В Укрэнерго скорректировали графики почасовых отключений на 22 июня

В субботу стабилизационные отключения начнутся на 2 часа раньше.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Укрэнерго сообщалось, что в субботу, 22 июня, все облэнерго будут применять графики почасовых отключений.

Утром 22 июня были внесены изменения в сегодняшних графиках отключения света. Как отметили в Укрэнерго, ограничения начнут действовать раньше.

«Сегодня, 22 июня, ограничения начнут действовать раньше

Облэнерго будут применять графики почасовых отключений по всей Украине с 14:00 до 24:00

Причина – последствия массированных атак врага на энергообъекты», - говорится в сообщении.

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