Графіки відключення світла 22 червня: коли не буде світла

Відключати світло будуть завтра з 16:00 до 24:00.

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У суботу, 22 червня, стабілізаційні відключення електроенергії застосовуватимуть по всій території України з 16:00 до 24:00.

"22 червня, обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень по всій Україні з 16:00 до 24:00", - повідомили в Укренерго.

Водночас, зазначається, що з 18:00 до 23:00 обсяг обмежень енергопостачання буде більшим.

Причина – наслідки масованих ударів рф по енергооб’єктах.

Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується, зазначили в компанії.

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