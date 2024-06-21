Графики отключения света 22 июня: когда не будет света

Отключать свет будут завтра с 16:00 до 24:00.

В субботу, 22 июня, стабилизационные отключения электроэнергии будут применяться по всей территории Украины с 16:00 до 24:00.

"22 июня облэнерго будут применять графики почасовых отключений по всей Украине с 16:00 до 24:00", - сообщили в Укрэнерго.

В то же время отмечается, что с 18:00 до 23:00 объем ограничений энергоснабжения будет больше.

Причина – последствия массированных ударов рф по энергообъектам.

Энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается, отметили в компании.

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