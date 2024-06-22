В Укренерго скоригували графіки погодинних відключень на 22 червня

У суботу стабілізаційні відключення розпочнуться на 2 години раніше.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», в Укренерго повідомляли, що у суботу, 22 червня, всі обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень.

Вранці 22 червня були внесені зміни у сьогоднішніх графіках відключення світла. Як зазначили в Укренерго, обмеження почнуть діяти раніше.

«Сьогодні, 22 червня, обмеження почнуть діяти раніше

Обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень по всій Україні з 14:00 до 24:00

Причина – наслідки масованих атак ворога на енергооб’єкти», - сказано у повідомленні.

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