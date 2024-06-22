Андрей Ермак: «Такое поведение Николая Тищенко несовместимо со статусом народного депутата»

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак прокомментировал конфликт депутата Тищенко и военного: «Поведение депутата — позорное».

Фото: Офис Президента

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что поведение Николая Тищенко несовместимо со статусом народного депутата Украины.

Он прокомментировал конфликт и нападение на экс-бойца подразделения "Кракен" в Днепре, которые вызвали серьезное возмущение в обществе. "Здесь не о чем даже говорить. Поведение народного депутата - абсолютно позорное. Ему нет оправданий. Правоохранительным органам точно есть на что реагировать", - написал он в Telegram.

Ермак подтвердил, что давно знаком с депутатом и когда-то крестил его сына.

"Но это было много лет назад. Я давно уже не воспринимаю его поступки и не понимаю их. Поэтому не поддерживаю с ним никаких отношений. Если кто-то забыл, что каждый должен нести за свои неадекватные действия ответственность, независимо от должностей или фамилий, советую об этом вспомнить. Такое поведение Тищенко несовместимо со статусом народного депутата", - добавил глава ОП.

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