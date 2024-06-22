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Андрій Єрмак: «Така поведінка Миколи Тищенка несумісна зі статусом народного депутата»

11:07, 22 червня 2024
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак прокоментував конфлікт депутата Тищенка і військового: «Поведінка депутата — ганебна».
Андрій Єрмак: «Така поведінка Миколи Тищенка несумісна зі статусом народного депутата»
Фото: Офіс Президента
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Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що поведінка Миколи Тищенка несумісна зі статусом народного депутата України.

Він прокоментував конфлікт та напад на екс-бійця підрозділу "Кракен" у Дніпрі, які викликали серйозне обурення у суспільстві. "Тут нема навіть про що говорити. Поведінка народного депутата - абсолютно ганебна. Їй немає виправдань. Правоохоронним органам точно є на що реагувати", - написав він у Telegram.

Єрмак підтвердив, що давно знайомий з депутатом та колись хрестив його сина.

"Але це було багато років тому. Я давно вже не сприймаю його вчинки і не розумію їх. Тому не підтримую з ним жодних стосунків. Якщо хтось забув, що кожен повинен нести за свої неадекватні дії відповідальність, незалежно від посад чи прізвищ, раджу про це згадати. Така поведінка Тищенка несумісна зі статусом народного депутата", - додав очільник ОП.

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