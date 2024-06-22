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Стало відомо, як розраховують обмеження та графіки відключення світла

18:23, 22 червня 2024
Укренерго кожного дня встановлює та доводить до операторів систем розподілу обмеження на день.
Стало відомо, як розраховують обмеження та графіки відключення світла
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У ДТЕК "Київські електромережі" пояснили, як визначаються обмеження світла, які треба застосувати для споживачів. 

Розмір обмеження для кожної області визначає НЕК "Укренерго". Обов’язок оператора системи розподілу - розподілити виділену потужність між клієнтами

Зазначається, що Укренерго кожного дня встановлює та доводить до оператора системи розподілу обмеження на день.

У першу чергу електроенергія виділяється на критичну інфраструктуру (лікарні, котельні, водопостачання, військові об’єкти). Перелік критичної інфраструктури визначає та доводить до нас місцева влада.

Решту електроенергії рівномірно розподіляється між населенням, соціально-побутовою сферою, бізнесом і промисловістю.

Нагадаємо, що внаслідок російської атаки вночі було пошкоджено об’єкти енергетики на Львівщині та Запоріжжі. 

У зв’язку з цим 22 червня стабілізаційні відключення розпочнуться на 2 години раніше, ніж планувалося. 

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