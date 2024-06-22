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За перші п’ять місяців року в Україну ввезли рекордну кількість електромобілів

15:59, 22 червня 2024
Попит на електрокари виріс у 2,1 рази порівняно з аналогічним періодом 2023 року.
За перші п’ять місяців року в Україну ввезли рекордну кількість електромобілів
Джерело фото: Michael Marais / Unsplash
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За 5 місяців 2024 року в Україну ввезли рекордні 20,8 тисяч електроавто. Як пише «Опендатабот», це у 2,1 рази більше, ніж за аналогічний період 2023 року, коли було ввезено 9 736 електрокарів.

Згідно даних, загалом на електроавто припадає 12,9% від загальної кількості імпортованих автівок.

Серед усіх електрокарів найбільшим попитом в українців користується TESLA — 4 742 автівки. На другому місці — VOLKSWAGEN: 3 194 електроавто, а замикає трійку лідерів NISSAN — 3 034 електрокари. Найзатребуванішими моделями серед «електричок» стали NISSAN LEAF, TESLA MODEL 3 та VOLKSWAGEN ID.4.

  • TESLA – 4 742
  • VOLKSWAGEN – 3 194
  • NISSAN – 3 034
  • HYUNDAI – 1 448
  • AUDI – 1 090
  • HONDA – 871
  • BYD – 813
  • RENAULT – 751
  • KIA – 594
  • Інші – 4 248

Лідером серед регіонів з ввезення електрокарів стала Львіщина — 13,5%, за нею йдуть Київ (13,1%) та Одеська область (9,3%).

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