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«Я долго этого ждала»: в США 105-летняя женщина получила степень магистра

16:53, 22 июня 2024
Студентка Стэнфордского университета смогла получить степень магистра через 83 года после начала обучения.
«Я долго этого ждала»: в США 105-летняя женщина получила степень магистра
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В возрасте 105 лет американка Вирджиния Гислоп получила степень магистра после того, как во время Второй мировой войны была вынуждена прекратить обучение. Об этом сообщает сайт университета.

В 1936 году Вирджиния Гислоп начала свое обучение в Стэнфордском университете с целью стать педагогом.

После получения диплома бакалавра она мгновенно перешла на следующий уровень образования, имея амбиции получить степень магистра. Однако жизнь имела свои планы для этой женщины.

В начале 1941 года женщине пришлось покинуть Стэнфорд, поскольку ее жениха призвали воевать. Она не смогла завершить свою диссертацию и отложила получение диплома.

После войны переехала в Вашингтон, где создала семью.

Недавно зять Вирджинии связался со Стэнфордским университетом и узнал, что для получения магистерской степени больше не нужно писать диссертацию. Так спустя 83 года женщина получила шанс закончить свою учебу.

"Боже, как я долго этого ждала", – сказала женщина, проходя через сцену, чтобы получить свой диплом.

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