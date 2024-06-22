Внаслідок ракетного удару зазнав пошкоджень Івано-Франківський університет нафти й газу

Удар ворога стався на території навчального закладу.

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Російські окупанти під час нічного обстрілу завдали удару по цивільній інфраструктурі Івано-Франківська. Про це повідомив мер міста Руслан Марцінків.

Внаслідок ракетного удару пошкоджено Національний технічний університет нафти і газу. Удар стався на його території.

"Також пошкоджено 14 будівель та понад 1000 квадратних метрів покрівлі та садок та ліцей на Набережній", – розповів міський голова.

Також під удар потрапив легковий автомобіль. У будинках Івано-Франківська пошкоджено понад 800 вікон.

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