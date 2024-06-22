У Києві побили ветерана та колишнього військовослужбовця – поліція відкрила справу

Сестра потерпілого розповіла в соцмережах, що інцидент стався, коли чоловік вигулював собаку та повертався додому.

Джерело фото: instagram.com/schizophrenic_6699

У Києві побили ветерана бойових дій, колишнього військовослужбовця 32 ОМБр Олександра. Сестра потерпілого розповіла в соцмережах, що чоловік вигулював собаку та повертався додому, коли до нього підійшли три людини, один з яких «почав предʼявляти за зачіску».

У поліції Києва заявили, що розпочали кримінальне провадження за фактом побиття чоловіка у Дарницькому районі столиці 21 червня.

Там зазначили, що всі учасники інциденту встановлені, з ними «тривають першочергові слідчі дії».

«Попередньо встановлено, що через раптовий конфлікт відбулась бійка між чоловіком та 17-річним хлопцем. Двоє повнолітніх друзів останнього в цей момент перебували поруч та були свідками сутички. Співробітники поліції доставили всіх учасників інциденту до Дарницького управління поліції для з’ясування всіх обставин», - сказано у повідомленні поліції.

Відомості щодо події внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 125 Кримінального кодексу України – умисне легке тілесне ушкодження.

Поліцейські надали потерпілому направлення для проходження судово-медичної експертизи для встановлення ступеня тяжкості отриманих тілесних ушкоджень.

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