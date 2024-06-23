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В Україні внесено зміни щодо контролю за нехарчовою продукцією та ввели нові штрафи

10:01, 23 червня 2024
З 21 червня діють нові зміни щодо контролю за нехарчовою продукцією.
В Україні внесено зміни щодо контролю за нехарчовою продукцією та ввели нові штрафи
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21 червня набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання деяких питань здійснення ринкового нагляду та відповідальності суб'єктів господарювання». Про це повідомила Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Закон удосконалює законодавство у сфері державного ринкового нагляду і контролю нехарчової продукції та покликаний забезпечити належний і ефективний контроль за якістю нехарчової продукції.

Окрім цього, з 21 червня введено нові штрафи, зокрема:

до осіб, які вели в обіг продукції, що не відповідає встановленим вимогам, − від двох до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

до розповсюджувача (крім юридичних та фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування) за недодержання умов зберігання продукції, яка через це стала небезпечною та/або такою, що не відповідає встановленим вимогам − дві тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

до розповсюджувача - юридичної особи або фізичної особи - підприємця, які обрали спрощену систему оподаткування за недодержання умов зберігання продукції, яка через це стала небезпечною та/або такою, що не відповідає встановленим вимогам − одна тисяча неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Також при визначенні розміру штрафу за порушення враховуються всі обставини його вчинення, зокрема характер, передумови і причини порушення, факт повторного вчинення того самого порушення, за яке на особу протягом останнього року було накладено штраф, кількість відповідних порушень, вчинених особою протягом останніх трьох років, ступінь вини особи, наявність або відсутність негативних наслідків порушення, їх масштаб та можливість їх усунення.

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