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Не подвез в аэропорт: женщина подала в суд на любимого

15:41, 22 июня 2024
По словам женщины, мужчина якобы нарушил «устную сделку», по которой он согласился доставить ее в аэропорт, остаться в ее доме и ухаживать за собаками.
Не подвез в аэропорт: женщина подала в суд на любимого
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Жительница Новой Зеландии обратилась в суд из-за того, что ее парень не помог ей добраться до аэропорта, и в результате она пропустила свой рейс. Об этом пишет Stuff.

Женщина попросила своего парня отвезти ее в аэропорт, чтобы она успела на свой рейс, но он не явился. Это привело к тому, что она пропустила самолет и вынуждена была лететь только на следующий день. Кроме того, она пропустила концерт, на который также планировала пойти.

Она обвинила бойфренда в нарушении "устной сделки", по которой он должен был доставить ее в аэропорт, остаться в ее доме и заботиться о собаках.

Женщина стремилась получить возмещение за часть утраченных средств через суд.

Также она желала компенсации за то, что ее парень не выполнил обещание остаться в ее доме, пока она отсутствовала.

Судья трибунала в своем заявлении отметила: "Партнеры, друзья и коллеги заключают социальные договоренности, но вряд ли они могут быть юридически принудительно выполнены, если стороны не совершат определенных действий, демонстрирующих намерение сдерживать свои обещания. Когда друзья не придерживаются своих обещаний, другой человек может испытать финансовые последствия, но может случиться так, что он не сможет получить компенсацию за эту потерю".

Она заявила, что обещания, данные в рамках отношений, не отвечают условиям контракта, и закрыла дело женщины.

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