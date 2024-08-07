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Житель Запоріжжя на березі Дніпра знайшов кістки мамонта, фото

07:00, 7 серпня 2024
Знайдені матеріали забрали для подальшого дослідження та консервації.
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У Запоріжжі на березі Дніпра знайшли кістки мамонта. Рештки тварини виявив мешканець міста, коли рівень води у річці був низький, та звернувся до фахівців.

Про це повідомили у Національному заповіднику «Хортиця».

При огляді вказаного місця фахівці виявили дві кістки представника мамонтової фауни, а саме плечову та велику гомілкову. При дослідженні території, поряд з цими кістками також було знайдено лопатку, імовірно, тієї ж тварини, кажуть у заповіднику.

Знайдені матеріали забрали для подальшого дослідження та консервації.

«Ця знахідка решток мамонта одна з небагатьох відомих для запорізького регіону та є дуже важливою для вивчення та розуміння історичних процесів та природних трансформацій, що відбувалися у нашому регіоні в минулому», - кажуть фахівці.

Джерело фото: Хортиця Національний заповідник

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