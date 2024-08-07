Практика судів
  1. Публікації
  2. / Судова практика

Верховний Суд висловився щодо розсекречення для сторони захисту процесуальних документів стосовно проведення НСРД

08:05, 7 серпня 2024
Стороні захисту не було відкрито ухвали слідчих суддів, які стали правовими підставами проведення НСРД.
Верховний Суд висловився щодо розсекречення для сторони захисту процесуальних документів стосовно проведення НСРД
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Якщо апеляційний суд не вбачав підстав для зняття грифу «таємно» з ухвал слідчого судді, які стали підставою для проведення НСРД, у зв’язку з чим ці процесуальні документи не надавалися ні стороні обвинувачення, ні на запит суду першої інстанції, оскільки цих матеріалів у сторони обвинувачення не було і не могло бути в розпорядженні, то зазначене виключає можливість виконання стороною обвинувачення вимог ст. 290 КПК і застосування санкції, передбаченої ч. 12 цієї статті. На це вказав Верховний Суд у постанові від 20 червня 2024 року по справі №461/14845/14-к.

Позиції судів першої та апеляційної інстанцій

Місцевий суд визнав винуватою та засудив одну особу за ч. 3 ст. 27 КК – ч. 3 ст. 368 КК, на підставі ст. 54 КК позбавив 8 рангу 4 категорії державного службовця. Іншу особу визнав винуватою та засудив за ч. 3 ст. 368 КК, на підставі ст. 54 КК позбавив 10 рангу 5 категорії державного службовця. Апеляційний суд скасував цей вирок. Закрив кримінальне провадження стосовно обвинувачених на підставі п. 3 ч. 1 ст. 284 КПК у зв’язку з тим, що не встановлено достатніх доказів для доведення їх винуватості в суді і вичерпані можливості їх отримання.

ККС ВС скасував ухвалу апеляційного суду та призначив новий розгляд у суді апеляційної інстанції.

Апеляційний суд скасував вирок суду першої інстанції. Закрив кримінальне провадження стосовно обвинувачених на підставі п. 3 ч. 1 ст. 284 КПК у зв’язку з тим, що не встановлено достатніх доказів для доведення їх винуватості в суді і вичерпані можливості їх отримання.

У касаційній скарзі прокурор стверджує, що ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення НСРД було розсекречено та відкрито сторонам під час розгляду провадження в суді першої інстанції, проте суд апеляційної інстанції безпідставно визнав недопустимими доказами усі відомості, що містяться у протоколах про проведення НСРД.

Позиція Верховного Суду

Касаційний кримінальний суд скасував ухвалу апеляційного суду та призначив новий розгляд у суді апеляційної інстанції.

В обґрунтування позиції ККС вказує, що апеляційний суд, скасовуючи обвинувальний вирок суду першої інстанції стосовно обвинувачених, визнав недопустимими доказами дані протоколів про проведення НСРД, отриманих на підставі ухвали слідчого судді апеляційного суду; постанову прокурора про проведення контролю за вчиненням злочину; протокол про результати контролю за вчиненням злочину; протоколи ідентифікації грошових коштів; висновок криміналістичної експертизи речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин.

Підставою для визнання цих доказів недопустимими було невідкриття стороні захисту ухвал слідчого судді про надання дозволу на проведення НСРД.

Водночас в постанові було акцентовано на те, що ухвали слідчого судді апеляційного суду про надання дозволу на проведення НСРД були відкриті стороні захисту безпосередньо в ході судового розгляду, проте під час розгляду провадження суд апеляційної інстанції не з'ясував причин, які перешкодили прокурору відкрити ухвали слідчого судді апеляційного суду стороні захисту на більш ранній стадії.

Як убачається з матеріалів провадження, після завершення досудового розслідування стороні захисту в порядку ст. 290 КПК було відкрито всі матеріали, які на той час перебували у розпорядженні сторони обвинувачення, в тому числі розсекречені протоколи про результати здійснення НСРД, однак у них були відсутні ухвали слідчих суддів апеляційного суду, які стали правовими підставами проведення НСРД.

Прокурор у судовому засіданні стверджував, що вживав заходів щодо своєчасного розсекречення ухвал, проте грифу секретності з них знято не було.

Як видно з вироку, в ході судового розгляду прокурор надав суду дві ухвали про надання дозволу на проведення НСРД, які розсекречено у встановленому порядку режимно-секретним органом Управління НП. Ці ухвали було відкрито стороні захисту безпосередньо в судовому засіданні; учасникам судового розгляду надано достатньо часу на ознайомлення, можливість фотокопіювання, тобто стороні захисту у змагальному процесі була забезпечена можливість довести перед судом свої аргументи щодо допустимості доказів.

Відтак суд першої інстанції вважав виконаними в цій частині вимоги ст. 290 КПК щодо відкриття прокурором стороні захисту додаткових документів, отриманих під час судового розгляду. Тому апеляційний суд мав оцінити докази, отримані в результаті НСРД, на які ухвалами надано дозвіл, із перевіркою процесуальних підстав для проведення НСРД, а не визнавати автоматично ці докази недопустимими.

Що стосується ухвал, які так і не було відкрито стороні захисту, то на запити суду першої інстанції апеляційний суд надав відповіді. За змістом цих відповідей слідчим суддею апеляційного суду вказані ухвали було постановлено, проте скерування копій таких процесуальних документів чинним законодавством не передбачено, оскільки вони містять інформацію з грифом секретності.

Суд першої інстанції у вироку зазначив, що з огляду на режим секретності та особливості розсекречення процесуальних документів, що стосуються проведення НСРД, а також на позицію апеляційного суду щодо надання таких документів, орган досудового розслідування об’єктивно був позбавлений можливості долучити до справи такі процесуальні документи, отже порушення вимог ст. 290 КПК з боку сторони обвинувачення не вбачається. Водночас апеляційний суд під час нового розгляду не досліджуючи відкинув докази, отримані в результаті НСРД, на які ухвалами надано дозвіл.

Автор: Наталя Мамченко 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд висловився щодо розсекречення для сторони захисту процесуальних документів стосовно проведення НСРД

Стороні захисту не було відкрито ухвали слідчих суддів, які стали правовими підставами проведення НСРД.

Як Вища рада правосуддя розглядає рекомендації ВККС про призначення на посади суддів

З 1 січня по 1 серпня ВРП внесла Президенту 328 подань про призначення на посади суддів учасників добору 2017 року, на розгляді залишаються ще 53 рекомендації ВККС.

Україна за липень сплатила 185 млн доларів партнерам за обслуговування і погашення державного боргу – Нацбанк

185 млн доларів США – у Нацбанку назвали суму за липень, які Україна сплатила за обслуговування та погашення боргу міжнародним кредиторам.

Суд у Чехії виніс вирок добровольцю, який грабував в Ірпені та Бучі загиблих солдатів та цивільних осіб

Чеського добровольця Філіпа Сімана, який воював у лавах ЗСУ на початку 2022 року, засудили за мародерство.

Камала Гарріс обрала Тіма Волза як віце-президента США у разі перемоги – CNN

Камала Гарріс визначилася зі своїм вибором стосовно віце-президента США.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Марина Кухар
    Марина Кухар
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Ганна Вронська
    Ганна Вронська
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Ігор Олендер
    Ігор Олендер
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді