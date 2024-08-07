$30 000 за «зелений коридор» для ухилянта через річку Тиса: викрито учасника схеми

Підозрюваного затримано після передачі його знайомому половини обумовленої суми у якості завдатку.

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Правоохоронці повідомлено про підозру 41-річному уродженцю Дніпропетровщини, який у липні цього року організував схему незаконного переправлення військовозобов’язаного у Румунію.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, він запропонував «клієнту» перетнути кордон поза межами пункту пропуску, через річку Тиса.

Для цього чоловік давав настанови, проводив інструктаж, сприяв порадами та вказівками.

«Згідно плану, у визначений день підозрюваний організував виїзд чоловіка у Закарпатську область, звідки він мав безперешкодно перетнути держкордон. Свої послуги він оцінив у 30 000 доларів США», - заявили у прокуратурі.

Підозрюваного затримано після передачі його знайомому половини обумовленої суми у якості завдатку.

«Товариш не знав про злочинну схему», - додали у прокуратурі.

Ділку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Слідчі дії тривають. Встановлюються всі причетні до вчинення злочину особи.

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