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$30 000 за «зеленый коридор» для уклониста через реку Тиса: разоблачен участник схемы

07:54, 7 августа 2024
Подозреваемый задержан после передачи его знакомому половины оговоренной суммы в качестве задатка.
$30 000 за «зеленый коридор» для уклониста через реку Тиса: разоблачен участник схемы
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Правоохранители сообщены о подозрении 41-летнему уроженцу Днепропетровщины, который в июле этого года организовал схему незаконной переправки военнообязанной в Румынию.

Как сообщила Львовская областная прокуратура, он предложил «клиенту» пересечь границу за пределами пункта пропуска через реку Тиса.

Для этого мужчина давал наставления, проводил инструктаж, содействовал советам и указаниям.

«Согласно плану, в определенный день подозреваемый организовал выезд мужчины в Закарпатскую область, откуда он должен был беспрепятственно пересечь госграницу. Свои услуги он оценил в 30 000 долларов США», – заявили в прокуратуре.

Подозреваемый задержан после передачи его знакомому половины оговоренной суммы в качестве задатка.

«Товарищ не знал о преступной схеме», – добавили в прокуратуре.

Делку избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

Следственные действия продолжаются. Устанавливаются все причастные к совершению преступления лица.

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