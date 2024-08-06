Кандидатом Камалы Харрис в вице-президенты официально стал Тим Уолз

Камала Харрис избрала губернатора Миннесоты Уолза кандидатом в вице-президенты США.

Кандидат в президенты США Камала Харрис решила, что в случае ее победы на выборах вице-президентом станет губернатор Миннесоты Тим Уолз.

«Я с гордостью объявляю, что попросила Тима Уолза стать моим партнером на выборах», - написала Харрис в соцсетях.

«Будучи губернатором, тренером, учителем и ветераном, он помогает таким рабочим семьям, как его. Прекрасно иметь его в команде. Теперь приступаем к работе», – добавила она.

Как известно, Тиму Уолзу 60 лет. Он являлся членом Палаты представителей США от 1-го округа с 2007 по 2019 год.

Ранее в СМИ США приводилась аналитика, что для победы на выборах Камале Харрис нужен «белый мужчина». «Есть молчаливое большинство белых мужчин, не являющихся республиканцами MAGA, и мы ничего не сделали, чтобы попытаться получить эти голоса», замечали источники NYT в Демократической партии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.