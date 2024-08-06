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Кандидатом Камали Гарріс у віце-президенти офіційно став Тім Волз

18:05, 6 серпня 2024
Камала Гарріс обрала губернатора Міннесоти Волза кандидатом у віцепрезиденти США.
Кандидатом Камали Гарріс у віце-президенти офіційно став Тім Волз
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Кандидатка в президенти США Камала Гарріс вирішила, що у разі її перемоги на виборах віце-президентом стане губернатор Міннесоти Тім Волз.

«Я з гордістю оголошую, що попросила Тіма Волза стати моїм партнером на виборах», - написала Гарріс у соцмережах

«Будучи губернатором, тренером, учителем і ветераном, він допомагає таким робітничим сім’ям, як його. Чудово мати його в команді. Тепер приступаємо до роботи», — додала вона.

Як відомо, Тіму Волзу 60 років. Він був членом Палати представників США від 1-го округу з 2007 по 2019 рік.

Раніше у ЗМІ США наводилася аналітика, що для перемоги на виборах Камалі Гарріс потрібен «білий чоловік». «Є мовчазна більшість білих чоловіків, які не є республіканцями MAGA, і ми нічого не зробили, щоб спробувати отримати ці голоси», зауважували джерела NYT у Демократичній партії.

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