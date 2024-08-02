«Кілер з Олімпіади»: турецький спортсмен взяв олімпійське срібло з рукою в кишені і без спеціального спорядження, фото

Турецький стрілець Юсуф Дікеч вразив мережу своїм невимушеним підходом до змагання, стріляючи без спеціальних окулярів чи навушників.

Турецький спортсмен Юсуф Дікеч здобув срібну нагороду на Олімпійських іграх-2024 у змішаній командній категорії зі стрільби на 10 метрів із пневматичного пістолета.

Його виступ викликав захоплення у соцмережах, де його стали називати «Кілером з Олімпіади».

Дікеч відмовився від спеціалізованого спорядження і виступав у своїх звичайних окулярах, хоча спортсменам дозволяють використовувати антиблікові окуляри для кращого прицілювання та захисні протишумові навушники.. Ба більше, спортсмен під час змагань одну руку тримав у кишені.

У такому стилі 51-річний турок здобув першу медаль за 5 Ігор, на яких він брав участь. Дікеч за професією – офіцер турецької жандармерії у відставці, а змагатися у спортивній стрільбі почав ще у 2001-му.

Після здобуття медалі він достатньо лаконічно пояснив, чому вирішив не використовувати спеціальне обладнання, як всі інші:

«Мені не потрібне було спеціальне обладнання, я природжений стрілець. Далі ми приїдемо до Лос-Анджелеса і виграємо золоту медаль», – передає його слова EuroNews.

Раніше він детальніше описував різницю у підходах:

«Стріляти «двома очима» — я вважаю, що так краще. Я провів багато досліджень на цю тему, тому обладнання мені не знадобилося».

Успіх турка відразу розірвав соцмережі, які перетворили Юсуфа на героя мемів:

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