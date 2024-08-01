Великий обмін між рф та США: Камала Гарріс допомогла у поверненні заручників, — ЗМІ

Камала Гарріс вплинула на Німеччину та Словенію, щоб задовольнити вимоги рф для обміну ув'язненими.

Як повідомлялося, 1 серпня відбувся великий обмін ув'язненими між США, Німеччиною та рф. Президент США Джо Байден заявив, що внаслідок обміну з рф до США повернулися троє громадян США і один власник грін-карти.

Стало відомо, що віце-президент США Камала Гарріс вплинула на Німеччину та Словенію, щоб задовольнити вимоги рф для обміну ув'язненими. Про це повідомляє CNN.

За даними видання, під час візиту Гарріс на Мюнхенську безпекову конференцію в лютому її головним завданням було обговорення звільнення громадян США, які перебували в російській в'язниці.

Додається, що під час зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем Гарріс попросила «двостороннього діалогу з обмеженою участю». Таким чином у кімнаті з віце-президентом та головою німецького уряду залишилося лише по одному помічнику.

Представник Білого дому розповів виданню, що під час переговорів у такому форматі Гарріс розповідала про вирішальне значення звільнення Вадима Красікова, якого засудили до в'язниці у Німеччині, в обміні ув'язненими з рф.

Вказується, що віце-президент натиснула на Шольца, щоб той сприяв обміну Красікова. З того часу, за інформацією видання, чиновники США визнали, що він був «найбільш великою рибою», яку хотіли отримати росіяни.

Також під час своєї поїздки на Мюнхенську безпекову конференцію Гарріс провела переговори з прем'єр-міністром Словенії Робертом Голобом.

Вона, зокрема, переконувала главу словенського уряду, щоб той домігся звільнення двох російських громадян, які перебували під вартою у Словенії (ймовірно, мова про Артема та Анну Дульцевих, яких спіймали на шпигунстві на користь рф). На думку США, їхнє повернення було одним із основних пріоритетів для росіян.

При цьому, як уточнює видання, кілька тижнів тому президент США Джо Байден говорив із Голобом, щоб довести угоду до кінця.

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