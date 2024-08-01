Вибори в Україні у післявоєнний час: Комітет Ради обговорив перспективи

Комітет організації державної влади заслухав інформацію про результати поточного моніторингу проекту «Підтримка демократичних післявоєнних виборів в Україні».

Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування як бенефіціар проекту «Підтримка демократичних післявоєнних виборів в Україні» заслухав інформацію про результати поточного моніторингу Проекту за І півріччя 2024 року.

Так, під час звітного періоду за участі представників Комітету було:

- проведено засідання Наглядової ради Проекту із підбиття підсумків, обговорення результатів реалізації Проекту за 2023 рік та окреслення планів і пріоритетів на 2024 рік;

- презентовано низку досліджень з оцінки ситуації щодо передумов та викликів для організації й проведення виборів в Україні у післявоєнний час, а також посиленню законодавчого регулювання забезпечення та ефективної реалізації гендерних квот у виборчих списках і вдосконаленню нормативного регулювання передвиборчої онлайн-агітації з метою захисту кандидатів-жінок від проявів сексизму;

- надано експертну підтримку щодо організації та проведення спільних круглих столів, під час яких обговорювалася загальна стратегія щодо підтримки активної участі жінок у політичному процесі та гарантії реалізації їхніх виборчих прав, з огляду на виклики, спричинені військовою агресією;

- розроблено та презентовано керівництву Верховної Ради України, народним депутатам – членам Комітету, представникам секретаріату Комітету проект переліку критеріїв оцінки демократичних передумов для проведення післявоєнних виборів в Україні, що включає, зокрема, блок питань, пов’язаних з відновленням виборчої інфраструктури, включно з повноцінним, безпечним і системним функціонуванням Державного реєстру виборців.

Члени Комітету відзначили високу якість проведеної експертами Ради Європи роботи в рамках впровадження Проекту та значний внесок організації в розвиток демократичних процесів в Україні.

Відповідний проект міжнародної технічної допомоги впроваджується в межах Плану дій Ради Європи для України на 2023 – 2026 роки «Стійкість, відновлення та відбудова» з 1 січня 2023 року.

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