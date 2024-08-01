Практика судів
  1. В Україні

Вибори в Україні у післявоєнний час: Комітет Ради обговорив перспективи

20:35, 1 серпня 2024
Комітет організації державної влади заслухав інформацію про результати поточного моніторингу проекту «Підтримка демократичних післявоєнних виборів в Україні».
Вибори в Україні у післявоєнний час: Комітет Ради обговорив перспективи
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування як бенефіціар проекту «Підтримка демократичних післявоєнних виборів в Україні» заслухав інформацію про результати поточного моніторингу Проекту за І півріччя 2024 року.

Так, під час звітного періоду за участі представників Комітету було:

 - проведено засідання Наглядової ради Проекту із підбиття підсумків, обговорення результатів реалізації Проекту за 2023 рік та окреслення планів і пріоритетів на 2024 рік;

- презентовано низку досліджень з оцінки ситуації щодо передумов та викликів для організації й проведення виборів в Україні у післявоєнний час, а також посиленню законодавчого регулювання забезпечення та ефективної реалізації гендерних квот у виборчих списках і вдосконаленню нормативного регулювання передвиборчої онлайн-агітації з метою захисту кандидатів-жінок від проявів сексизму;

- надано експертну підтримку щодо організації та проведення спільних круглих столів, під час яких обговорювалася загальна стратегія щодо підтримки активної участі жінок у політичному процесі та гарантії реалізації їхніх виборчих прав, з огляду на виклики, спричинені військовою агресією;

- розроблено та презентовано керівництву Верховної Ради України, народним депутатам – членам Комітету, представникам секретаріату Комітету проект переліку критеріїв оцінки демократичних передумов для проведення післявоєнних виборів в Україні, що включає, зокрема, блок питань, пов’язаних з відновленням виборчої інфраструктури, включно з повноцінним, безпечним і системним функціонуванням Державного реєстру виборців.

Члени Комітету відзначили високу якість проведеної експертами Ради Європи роботи в рамках впровадження Проекту та значний внесок організації в розвиток демократичних процесів в Україні.

Відповідний проект міжнародної технічної допомоги впроваджується в межах Плану дій Ради Європи для України на 2023 – 2026 роки «Стійкість, відновлення та відбудова» з 1 січня 2023 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Командири військових частин зможуть призивати чоловіків без участі ТЦК

У Генштабі заявили, що командири військових частин зможуть підібрати та призвати на військову службу військовозобов’язаних без участі ТЦК.

Тендер на відбудову Охматдиту – Віктор Ляшко заявив, що МОЗ звернувся до правоохоронних органів для перевірки

Правоохоронці проведуть перевірку інформації щодо тендеру на відбудову Охматдиту.

Джо Байден заявив, що внаслідок обміну з рф до США повернулися троє громадян США і один власник грін-карти

«Троє американських громадян і один американський власник грін-карти, які були несправедливо ув'язнені нарешті повертаються додому, це Пол Вілан, Еван Гершковіч, Алсу Курмашева і Володимир Кара-Мурза» - зазначив Байден.

У суддів Київського окружного адміністративного суду буде по два помічники, але тимчасово – РСУ

Додаткові помічники потрібні суддям КОАС для розгляду тисяч справ, які були передані з ліквідованого ОАС Києва.

Кабмін тимчасово зупинив платежі за деякими боргами України, пов’язаними із сплатою відсотків за облігаціями зовнішніх держпозик

Казначейству доручено тимчасово зупинити здійснення операцій з коштами, передбаченими у бюджеті для здійснення витрат на погашення та обслуговування певних боргових зобов’язань.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Галась
    Ірина Галась
    суддя Деснянського районного суду міста Києва
  • Оксана Тарасишина
    Оксана Тарасишина
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Яків Савицький
    Яків Савицький
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду
  • Ірина Васильченко
    Ірина Васильченко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Юрій Бадюков
    Юрій Бадюков
    суддя Харківського окружного адміністративного суду