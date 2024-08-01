Комітет Верховної Ради допустив ще 10 кандидатів до наступного етапу конкурсу на посаду судді КСУ

Комітет з питань правової політики допустив ще 10 кандидатів на посаду судді Конституційного Суду України до конкурсного відбору.

Комітет Верховної Ради з питань правової політики розглянув питання щодо відповідності осіб, які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного Суду України, визначеним Конституцією України та Законом України «Про Конституційний Суд України» вимогам до судді КСУ.

Як відомо, 9 липня відбулося засідання Комітету, на якому вже розглядалися документи, подані особами, які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного Суду України. Згідно із рішенням Комітету від 9 липня 2024 року (протокол № 163) деяким з цих осіб відповідно надано додатковий строк до 18 липня 2024 року включно для подання та виправлення відповідних документів.

Згідно із частиною четвертою статті 148 Конституції України, частиною першою статті 11 Закону України «Про Конституційний Суд України» суддею Конституційного Суду України може бути громадянин України, який володіє державною мовою, на день призначення досяг сорока років, має вищу юридичну освіту і стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше п’ятнадцять років, високі моральні якості, є правником із визнаним рівнем компетентності.

На підставі поданих документів Комітет встановлює відповідність осіб, які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного Суду, визначеним Конституцією України та Законом України «Про Конституційний Суд України» вимогам (щодо громадянства, володіння державною мовою, віку, освіти і стажу), після чого ухвалює рішення про допуск або про відмову в допуску до конкурсного відбору (абзац перший частини другої статті 106 Закону України «Про Конституційний Суд України»).

Комітет проаналізував подані документи та вирішив визнати Ваца Олексія Івановича, Гриценка Дениса Валерійовича, Єжова Анатолія Володимировича, Іващенка Владислава Івановича, Кармазу Олександру Олександрівну, Кириченко Юлію Миколаївну, Клименко Оксану Михайлівну, Опанасюк Тетяну Іванівну, Тропіна Захара Володимировича, Цимбалістого Тараса Олеговича, які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного Суду України, такими, що відповідають визначеним Конституцією України та Законом України «Про Конституційний Суд України» вимогам до судді Конституційного Суду України (щодо громадянства, володіння державною мовою, віку, освіти і стажу), та допустити зазначених кандидатів до конкурсного відбору.

Водночас на виконання рішення Комітету документи зазначених осіб передано до Апарату Верховної Ради України для організації проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади», а також копії таких документів – до Дорадчої групи експертів, яка здійснює діяльність відповідно до Закону України «Про Конституційний Суд України», для оцінювання моральних якостей і рівня компетентності у сфері права кандидатів і надання списку оцінених кандидатів на посаду судді Конституційного Суду України.

Крім того, Комітет вирішив відкласти розгляд питання щодо Голобутовського Романа Зіновійовича, який виявив намір обійняти посаду судді Конституційного Суду України.

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