Комитет Верховной Рады допустил еще 10 кандидатов к следующему этапу конкурса на должность судьи КСУ

Комитет по правовой политике допустил еще 10 кандидатов на должность судьи Конституционного Суда Украины к конкурсному отбору.

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики рассмотрел вопрос о соответствии лиц, которые обнаружили намерение занять должность судьи Конституционного Суда Украины, определенного Конституцией Украины и Законом Украины «О Конституционном Суде Украины» требованиям к судье КСУ.

Как известно, 9 июля состоялось заседание Комитета, на котором уже рассматривались документы, представленные лицами, которые обнаружили намерение занять должность судьи Конституционного Суда Украины. Согласно решению Комитета от 9 июля 2024 г. (протокол № 163) некоторым из этих лиц соответственно предоставлен дополнительный срок до 18 июля 2024 г. включительно для представления и исправления соответствующих документов.

Согласно части четвертой статьи 148 Конституции Украины, частью первой статьи 11 Закона Украины «О Конституционном Суде Украины» судьей Конституционного Суда Украины может быть гражданин Украины, владеющий государственным языком, на день назначения достиг сорока лет, имеет высшее юридическое образование и стаж профессиональной деятельности в области права не менее пятнадцати лет, высокие моральные качества, являются юристом с признанным уровнем компетентности.

На основании представленных документов Комитет устанавливает соответствие лиц, обнаруживших намерение вступить в должность судьи Конституционного Суда, определенного Конституцией Украины и Законом Украины «О Конституционном Суде Украины» требованиям (относительно гражданства, владения государственным языком, возраста, образования и стажа), после чего принимает решение о допуске или об отказе в допуске к конкурсному отбору (абзац первый части второй статьи 106 Закона Украины "О Конституционном Суде Украины").

Комитет проанализировал представленные документы и решил признать Ваца Алексея Ивановича, Гриценко Дениса Валерьевича, Ежова Анатолия Владимировича, Иващенко Владислава Ивановича, Кармазу Александру Александровну, Кириченко Юлию Николаевну, Клименко Оксану Михайловну, Опанасюк Татьяну Ивановну, Тропина Захара Владимировича, Цимбалистого Тараса Олеговича, которые изъявили намерение занять должность судьи Конституционного Суда Украины, отвечающими определенным Конституцией Украины и Законом Украины «О Конституционном Суде Украины» требованиям к судье Конституционного Суда Украины (по гражданству, владению государственным языком, возрасту, образованию и стажу), и допустить указанных кандидатов к конкурсному отбор.

В то же время во исполнение решения Комитета документы указанных лиц переданы в Аппарат Верховной Рады Украины для организации проведения специальной проверки в соответствии с Законом Украины «О предотвращении коррупции», проверки, предусмотренной Законом Украины «Об очищении власти», а также копии таких документов – в Совещательную группу экспертов , которая осуществляет деятельность в соответствии с Законом Украины «О Конституционном Суде Украины», для оценки моральных качеств и уровня компетентности в сфере права кандидатов и предоставления списка оцененных кандидатов на должность судьи Конституционного Суда Украины.

Кроме того, Комитет решил отложить рассмотрение вопроса о Голобутовском Романе Зиновьевиче, который намеревался занять должность судьи Конституционного Суда Украины.

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