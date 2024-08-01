Практика судов
  1. В Украине

Выборы в Украине в послевоенное время: Комитет Рады обсудил перспективы

20:35, 1 августа 2024
Комитет государственной власти заслушал информацию о результатах текущего мониторинга проекта «Поддержка демократических послевоенных выборов в Украине».
Выборы в Украине в послевоенное время: Комитет Рады обсудил перспективы
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Комитет Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства как бенефициар проекта «Поддержка демократических послевоенных выборов в Украине» заслушал информацию о результатах текущего мониторинга Проекта за I полугодие 2024 года.

Так, во время отчетного периода с участием представителей Комитета было:

 - проведено заседание Наблюдательного совета Проекта по подведению итогов, обсуждение результатов реализации Проекта за 2023 год и определение планов и приоритетов на 2024 год;

- презентован ряд исследований по оценке ситуации относительно предпосылок и вызовов для организации и проведения выборов в Украине в послевоенное время, а также усилению законодательного регулирования обеспечения и эффективной реализации гендерных квот в избирательных списках и совершенствованию нормативного регулирования предвыборной онлайн-агитации с целью защиты кандидатов-женщин от проявлений сексизма;

- оказана экспертная поддержка организации и проведения совместных круглых столов, в ходе которых обсуждалась общая стратегия поддержки активного участия женщин в политическом процессе и гарантии реализации их избирательных прав, учитывая вызовы, вызванные военной агрессией;

- разработан и презентован руководству Верховной Рады Украины, народным депутатам – членам Комитета, представителям секретариата Комитета проект перечня критериев оценки демократических предпосылок для проведения послевоенных выборов в Украине, включающий, в частности, блок вопросов, связанных с восстановлением избирательной инфраструктуры, включая полноценный , безопасным и системным функционированием Государственного реестра избирателей;

Члены Комитета отметили высокое качество проводимой экспертами Совета Европы работы в рамках внедрения Проекта и значительный вклад организации в развитие демократических процессов в Украине.

Соответствующий проект международной технической помощи внедряется в рамках Плана действий Совета Европы для Украины на 2023-2026 годы «Устойчивость, восстановление и восстановление» с 1 января 2023 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Командиры воинских частей смогут призывать мужчин без участия ТЦК

В Генштабе заявили, что командиры воинских частей смогут подобрать и призвать на военную службу военнообязанных без участия ТЦК.

Тендер на восстановление Охматдета – Виктор Ляшко заявил, что Минздрав обратился в правоохранительные органы для проверки

Правоохранители проведут проверку информации о тендере на восстановление Охматдета.

Джо Байден заявил, что в результате обмена с рф в США вернулись трое граждан США и один владелец грин-карты

«Трое американских граждан и один американский владелец грин-карты, которые были несправедливо заключены, наконец возвращаются домой, это Пол Вилан, Эван Гершкович, Алсу Курмашева и Владимир Кара-Мурза» - отметил Байден.

У судей Киевского окружного административного суда будет по два помощника, но временно – Совет судей

Дополнительные помощники нужны судьям КОАС для рассмотрения тысяч дел, переданных из ликвидированного ОАС Киева.

Кабмин временно остановил платежи по некоторым долгам Украины, связанным с уплатой процентов по облигациям внешних госзаймов

Казначейству поручено временно остановить осуществление операций с денежными средствами, предусмотренными в бюджете для осуществления расходов на погашение и обслуживание определенных долговых обязательств.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Галась
    Ірина Галась
    суддя Деснянського районного суду міста Києва
  • Оксана Тарасишина
    Оксана Тарасишина
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Яків Савицький
    Яків Савицький
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду
  • Ірина Васильченко
    Ірина Васильченко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Юрій Бадюков
    Юрій Бадюков
    суддя Харківського окружного адміністративного суду