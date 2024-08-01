Выборы в Украине в послевоенное время: Комитет Рады обсудил перспективы

Комитет государственной власти заслушал информацию о результатах текущего мониторинга проекта «Поддержка демократических послевоенных выборов в Украине».

Комитет Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства как бенефициар проекта «Поддержка демократических послевоенных выборов в Украине» заслушал информацию о результатах текущего мониторинга Проекта за I полугодие 2024 года.

Так, во время отчетного периода с участием представителей Комитета было:

- проведено заседание Наблюдательного совета Проекта по подведению итогов, обсуждение результатов реализации Проекта за 2023 год и определение планов и приоритетов на 2024 год;

- презентован ряд исследований по оценке ситуации относительно предпосылок и вызовов для организации и проведения выборов в Украине в послевоенное время, а также усилению законодательного регулирования обеспечения и эффективной реализации гендерных квот в избирательных списках и совершенствованию нормативного регулирования предвыборной онлайн-агитации с целью защиты кандидатов-женщин от проявлений сексизма;

- оказана экспертная поддержка организации и проведения совместных круглых столов, в ходе которых обсуждалась общая стратегия поддержки активного участия женщин в политическом процессе и гарантии реализации их избирательных прав, учитывая вызовы, вызванные военной агрессией;

- разработан и презентован руководству Верховной Рады Украины, народным депутатам – членам Комитета, представителям секретариата Комитета проект перечня критериев оценки демократических предпосылок для проведения послевоенных выборов в Украине, включающий, в частности, блок вопросов, связанных с восстановлением избирательной инфраструктуры, включая полноценный , безопасным и системным функционированием Государственного реестра избирателей;

Члены Комитета отметили высокое качество проводимой экспертами Совета Европы работы в рамках внедрения Проекта и значительный вклад организации в развитие демократических процессов в Украине.

Соответствующий проект международной технической помощи внедряется в рамках Плана действий Совета Европы для Украины на 2023-2026 годы «Устойчивость, восстановление и восстановление» с 1 января 2023 года.

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