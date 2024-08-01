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Большой обмен между рф и США: Камала Харрис помогла в возвращении заложников, — СМИ

21:45, 1 августа 2024
Камала Харрис повлияла на Германию и Словению, чтобы удовлетворить требования России для обмена заключенными.
Большой обмен между рф и США: Камала Харрис помогла в возвращении заложников, — СМИ
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Как сообщалось, 1 августа произошел большой обмен заключенными между США, Германией и рф. Президент США Джо Байден заявил, что в результате обмена с рф в США вернулись трое граждан США и один владелец грин-карты.

Стало известно, что вице-президент США Камала Харрис повлияла на Германию и Словению, чтобы удовлетворить требования рф по обмену заключенными. Об этом сообщает CNN.

По данным издания, во время визита Харрис на Мюнхенскую конференцию безопасности в феврале ее главной задачей было обсуждение освобождения граждан США, находившихся в российской тюрьме.

Добавляется, что во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем Харрис попросила «двусторонний диалог с ограниченным участием». Таким образом, в комнате с вице-президентом и главой немецкого правительства осталось только по одному помощнику.

Представитель Белого дома рассказал изданию, что во время переговоров в таком формате Харрис рассказывала о решающем значении освобождения Вадима Красикова, приговоренного к тюрьме в Германии, в обмене заключенными из рф.

Указывается, что вице-президент нажала Шольца, чтобы тот способствовал обмену Красикова. С тех пор, по информации издания, чиновники США признали, что он был «самой крупной рыбой», которую хотели получить россияне.

Также во время своей поездки на Мюнхенскую конференцию безопасности Харрис провела переговоры с премьер-министром Словении Робертом Голобом.

Она, в частности, убеждала главу словенского правительства, чтобы тот добился освобождения двух российских граждан, находившихся под стражей в Словении (вероятно, речь об Артеме и Анне Дульцовых, которых поймали на шпионаже в пользу рф). По мнению США, их возврат был одним из основных приоритетов для россиян.

При этом, как уточняет издание, несколько недель тому назад президент США Джо Байден говорил с Голобом, чтобы довести соглашение до конца.

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