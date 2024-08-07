На Черкащині судитимуть чоловіка, який за 50 тисяч гривень обіцяв переправити військовозобов’язаного через кордон

29-річний чоловік пообіцяв військовозобов’язаному за 50 тисяч гривень допомогти безперешкодно виїхати за межі держави, при цьому оформити документи, які б надавали це право.

На Черкащині судитимуть чоловіка, який пообіцяв військовозобов’язаному посприяти у незаконному переправленні через державний кордон. Про це повідомляє Черкаська обласна прокуратура.

«За процесуального керівництва прокурорів Уманської окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно місцевого жителя за фактом сприяння у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, вчиненому з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України)», — йдеться у повідомленні.

Встановлено, що 29-річний чоловік пообіцяв військовозобов’язаному чоловіку за грошову винагороду в сумі 50 тисяч гривень допомогти безперешкодно виїхати за межі держави, при цьому оформити документи, які б надавали це право.

Зловмисника було затримано правоохоронцями відразу після отримання чергової частини грошей в сумі 15 тисяч гривень.

У разі доведення вини правопорушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років та з конфіскацією майна.

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