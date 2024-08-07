В Черкасской области будут судить мужчину, который за 50 тысяч гривен обещал переправить военнообязанного через границу

29-летний мужчина пообещал военнообязанному за 50 тысяч гривен помочь беспрепятственно выехать за пределы государства, при этом оформить документы, предоставляющие это право.

В Черкасской области будут судить мужчину, который пообещал военнообязанному помочь в незаконной переправке через государственную границу. Об этом сообщает Черкасская областная прокуратура.

«При процессуальном руководстве прокуроров Уманской окружной прокуратуры в суд направлен обвинительный акт в отношении местного жителя по факту содействия в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, совершенном по корыстным мотивам (ч. 3 ст. 332 УК Украины)», — говорится в сообщении.

Установлено, что 29-летний мужчина пообещал военнообязанному мужчине за денежное вознаграждение в сумме 50 тысяч гривен помочь беспрепятственно выехать за пределы государства, при этом оформить документы, предоставляющие это право.

Злоумышленник был задержан правоохранителями сразу после получения очередной части денег в сумме 15 тысяч гривен.

В случае доказательства вины правонарушителю грозит наказание в виде лишения свободы сроком от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет и с конфискацией имущества.

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