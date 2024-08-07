Житель Запорожья на берегу Днепра нашел кости мамонта, фото

Обнаруженные материалы забрали для дальнейшего исследования и консервации.

В Запорожье на берегу Днепра обнаружили кости мамонта. Остатки животного обнаружил житель города, когда уровень воды в реке был низкий, и обратился к специалистам.

Об этом сообщили в Национальном заповеднике «Хортица».

При осмотре указанного места специалисты обнаружили две кости представителя мамонтовой фауны, а именно плечевую и большую берцовую. При исследовании территории, наряду с этими костями также была найдена лопатка, вероятно, того же животного, говорят в заповеднике.

Обнаруженные материалы забрали для дальнейшего исследования и консервации.

«Эта находка останков мамонта одна из немногих известных для запорожского региона и является очень важной для изучения и понимания исторических процессов и естественных трансформаций, происходивших в нашем регионе в прошлом», - говорят специалисты.

Источник фото: Хортица Национальный заповедник

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.