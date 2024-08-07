Как людям с инвалидностью бесплатно пройти реабилитацию в учреждениях Минсоцполитики

Министерство социальной политики разъяснило, как человек или ребенок с инвалидностью могут пройти бесплатную реабилитацию.
Ведомство отмечает, что реабилитация может быть не только медицинская, существует еще психолого-педагогическая, предполагающая преодоление и коррекцию имеющихся интеллектуальных или поведенческих расстройств, нарушений общения, подключения компенсаторных возможностей; физическая, то есть направленная на восстановление физической формы, утраченной из-за травм или заболевания; профессиональная, предполагающая экспертизу потенциальных профессиональных способностей, профориентацию, профессиональную подготовку/переподготовку или профессиональное образование; социальная, направленная на обеспечение интегрирования людей с разными психическими, поведенческими или эмоциональными проблемами в социум.
Получить ту или иную реабилитацию можно бесплатно в реабилитационных учреждениях, относящихся к сфере управления Минсоцполитики.
Для того чтобы человек с инвалидностью или ребенок с инвалидностью прошли безвозмездную реабилитацию в реабилитационных учреждениях, относящихся к сфере управления Минсоцполитики, нужно сделать несколько шагов:
для взрослого человека с инвалидностью: заключение МСЭК и ИПР (индивидуальная программа реабилитации)
для ребенка с инвалидностью: заключение ЛКК и ИПР (индивидуальная программа реабилитации)
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