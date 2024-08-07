Как людям с инвалидностью бесплатно пройти реабилитацию в учреждениях Минсоцполитики

Получить реабилитацию можно бесплатно в реабилитационных учреждениях, относящихся к сфере управления Минсоцполитики.

Министерство социальной политики разъяснило, как человек или ребенок с инвалидностью могут пройти бесплатную реабилитацию.

Ведомство отмечает, что реабилитация может быть не только медицинская, существует еще психолого-педагогическая, предполагающая преодоление и коррекцию имеющихся интеллектуальных или поведенческих расстройств, нарушений общения, подключения компенсаторных возможностей; физическая, то есть направленная на восстановление физической формы, утраченной из-за травм или заболевания; профессиональная, предполагающая экспертизу потенциальных профессиональных способностей, профориентацию, профессиональную подготовку/переподготовку или профессиональное образование; социальная, направленная на обеспечение интегрирования людей с разными психическими, поведенческими или эмоциональными проблемами в социум.

Получить ту или иную реабилитацию можно бесплатно в реабилитационных учреждениях, относящихся к сфере управления Минсоцполитики.

Для того чтобы человек с инвалидностью или ребенок с инвалидностью прошли безвозмездную реабилитацию в реабилитационных учреждениях, относящихся к сфере управления Минсоцполитики, нужно сделать несколько шагов:

ознакомиться с перечнем учреждений

выбрать ту, которая вам лучше всего подходит (по географическому расположению или по перечню услуг, предоставляемых учреждением)

связаться с избранным учреждением по контактам, указанным на официальном сайте или странице в соцсетях, сообщить о желании получить реабилитацию в заведении

отправить в заведение фото/копии необходимых документов:

для взрослого человека с инвалидностью: заключение МСЭК и ИПР (индивидуальная программа реабилитации)

для ребенка с инвалидностью: заключение ЛКК и ИПР (индивидуальная программа реабилитации)

после получения документов, заведение сможет поставить вас в график и сообщит об этом дополнительно

после получения информации – связаться с местным управлением социальной защиты и сообщить о желании пройти реабилитацию в избранном заведении, подать заявление по месту нахождения

УСЗН, после обработки заявления, в течение 3-х рабочих дней направляет соответствующее направление в избранное заведение

заведение, в течение 5 рабочих дней, принимает решение о предоставлении услуг и сообщает о дате начала курса реабилитации

пройти реабилитацию