Як людям з інвалідністю безоплатно пройти реабілітацію в установах Мінсоцполітики

Міністерство соціальної політики роз’яснило, як людина або дитина з інвалідністю можуть пройти безкоштовну реабілітацію.
Відомство зазначає, що реабілітація може бути не тільки медична, існує ще психолого-педагогічна, яка передбачає подолання і корекцію наявних інтелектуальних чи поведінкових розладів, порушень спілкування, підключення компенсаторних можливостей; фізична, тобто спрямована на відновлення фізичної форми, втраченої через травми або захворювання; професійна, яка передбачає експертизу потенційних професійних здібностей, профорієнтацію, професійну підготовку/перепідготовку або професійну освіту; соціальна, направлена на забезпечення інтегрування людей з різними психічними, поведінковими або емоційними проблемами в соціум.
Отримати ту чи іншу реабілітацію можна безоплатно в реабілітаційних установах, що належать до сфери управління Мінсоцполітики.
Для того, щоб людина з інвалідністю або дитина з інвалідністю пройшли безоплатну реабілітацію в реабілітаційних установах, що належать до сфери управління Мінсоцполітики, потрібно зробити декілька кроків:
для дорослої людини з інвалідністю: висновок МСЕК та ІПР (індивідуальна програма реабілітації)
для дитини з інвалідністю: висновок ЛКК та ІПР (індивідуальна програма реабілітації)
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