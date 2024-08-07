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Як людям з інвалідністю безоплатно пройти реабілітацію в установах Мінсоцполітики

10:17, 7 серпня 2024
Отримати реабілітацію можна безоплатно в реабілітаційних установах, що належать до сфери управління Мінсоцполітики.
Як людям з інвалідністю безоплатно пройти реабілітацію в установах Мінсоцполітики
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Міністерство соціальної політики роз’яснило, як людина або дитина з інвалідністю можуть пройти безкоштовну реабілітацію.

Відомство зазначає, що реабілітація може бути не тільки медична, існує ще психолого-педагогічна, яка  передбачає подолання і корекцію наявних інтелектуальних чи поведінкових розладів, порушень спілкування, підключення компенсаторних можливостей; фізична, тобто спрямована на відновлення фізичної форми, втраченої через травми або захворювання; професійна, яка передбачає експертизу потенційних професійних здібностей, профорієнтацію, професійну підготовку/перепідготовку або професійну освіту; соціальна, направлена на забезпечення інтегрування людей з різними психічними, поведінковими або емоційними проблемами в соціум.

Отримати ту чи іншу реабілітацію можна безоплатно в реабілітаційних установах, що належать до сфери управління Мінсоцполітики.

Для того, щоб людина з інвалідністю або дитина з інвалідністю пройшли безоплатну реабілітацію в реабілітаційних установах, що належать до сфери управління Мінсоцполітики, потрібно зробити декілька кроків:

  • ознайомитись з переліком установ
  • обрати ту, яка вам найкраще підходить (за географічним розташуванням або за переліком послуг, які надає установа)
  • зв'язатись з обраною установою за контактами, зазначеними на офіційному сайті або сторінці в соцмережах, повідомити про бажання отримати реабілітацію в закладі
  • надіслати до закладу фото/копії необхідних документів:

для дорослої людини з інвалідністю: висновок МСЕК та ІПР (індивідуальна програма реабілітації)

для дитини з інвалідністю: висновок ЛКК та ІПР (індивідуальна програма реабілітації)

  • після отримання документів, заклад зможе поставити вас в графік і повідомить про це додатково
  • після отримання інформації, – зв'язатись із місцевим управлінням соціального захисту і повідомити про бажання пройти реабілітацію в обраному закладі, подати заяву за місцем перебування
  • УСЗН, після опрацювання заяви, протягом 3-х робочих днів надсилає відповідне направлення до обраного закладу
  • заклад, протягом 5-ти робочих днів, приймає рішення про надання послуг і повідомляє про дату початку курсу реабілітації
  • пройти реабілітацію

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