Як людям з інвалідністю безоплатно пройти реабілітацію в установах Мінсоцполітики

Отримати реабілітацію можна безоплатно в реабілітаційних установах, що належать до сфери управління Мінсоцполітики.

Міністерство соціальної політики роз’яснило, як людина або дитина з інвалідністю можуть пройти безкоштовну реабілітацію.

Відомство зазначає, що реабілітація може бути не тільки медична, існує ще психолого-педагогічна, яка передбачає подолання і корекцію наявних інтелектуальних чи поведінкових розладів, порушень спілкування, підключення компенсаторних можливостей; фізична, тобто спрямована на відновлення фізичної форми, втраченої через травми або захворювання; професійна, яка передбачає експертизу потенційних професійних здібностей, профорієнтацію, професійну підготовку/перепідготовку або професійну освіту; соціальна, направлена на забезпечення інтегрування людей з різними психічними, поведінковими або емоційними проблемами в соціум.

Отримати ту чи іншу реабілітацію можна безоплатно в реабілітаційних установах, що належать до сфери управління Мінсоцполітики.

Для того, щоб людина з інвалідністю або дитина з інвалідністю пройшли безоплатну реабілітацію в реабілітаційних установах, що належать до сфери управління Мінсоцполітики, потрібно зробити декілька кроків:

ознайомитись з переліком установ

обрати ту, яка вам найкраще підходить (за географічним розташуванням або за переліком послуг, які надає установа)

зв'язатись з обраною установою за контактами, зазначеними на офіційному сайті або сторінці в соцмережах, повідомити про бажання отримати реабілітацію в закладі

надіслати до закладу фото/копії необхідних документів:

для дорослої людини з інвалідністю: висновок МСЕК та ІПР (індивідуальна програма реабілітації)

для дитини з інвалідністю: висновок ЛКК та ІПР (індивідуальна програма реабілітації)

після отримання документів, заклад зможе поставити вас в графік і повідомить про це додатково

після отримання інформації, – зв'язатись із місцевим управлінням соціального захисту і повідомити про бажання пройти реабілітацію в обраному закладі, подати заяву за місцем перебування

УСЗН, після опрацювання заяви, протягом 3-х робочих днів надсилає відповідне направлення до обраного закладу

заклад, протягом 5-ти робочих днів, приймає рішення про надання послуг і повідомляє про дату початку курсу реабілітації

пройти реабілітацію

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.