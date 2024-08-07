Признание вины в дезертирстве не позволяет суду ограничиться допросом, если инкриминируемые обстоятельства осужденный не подтверждает – Верховный Суд

Верховный Суд отменил приговоры судов, поскольку заявление военнослужащего о полном признании вины в самовольном покидании воинской части фактически не соответствовало содержанию предоставленных местному суду показаний, содержащих возражения как против субъективных обстоятельств, так и объективных.

Военнослужащий был признан виновным и приговорен к 5 годам лишения свободы по ч. 4 ст. 408 УК, то есть за дезертирство, совершенное в условиях военного положения. Со своей стороны, военнослужащий, добровольно в первые дни полномасштабного вторжения пошел в ВСУ, утверждал, что летом 2022 года оставил воинскую часть из-за психологического и физического давления со стороны командира отделения и желания перевестись в другую воинскую часть. В частности, он ссылался на попытки пресечь незаконные действия сержантов.

В судебном заседании местного суда осужденный сообщил о полном признании вины. Впрочем, осужденный не в полном объеме подтвердил инкриминируемые обстоятельства.

При этом суд первой инстанции не поставил повторно на обсуждение сторон вопрос об объеме доказательств, ограничившись допросом обвиняемого.

Верховный Суд коллегией судей Третьей судебной палаты КУС в постановлении от 17 мая 2024 г. по этому делу № 332/444/23 указал, что таким образом местный суд нарушил требования ч. 3 ст. 349 УПК, что в свою очередь является существенным нарушением требований уголовного процессуального закона.

Приговоры судов

Заводской райсуд Запорожья 9 марта 2023 года назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет. На основании ст. 75 УК освободил от отбывания наказания с испытанием сроком на 2 года.

Уголовное производство местный суд рассмотрел, признав нецелесообразным исследование доказательств обстоятельств, указанных в формулировке обвинения, исходя из того, что обстоятельства, имеющие значение для квалификации и определения других уголовных последствий инкриминируемого по ч.4 ст. 408 УК деяния, особым субъектом которого является военнослужащий, никем не оспариваются.

Запорожский апелляционный суд 1 ноября 2023 г. пересмотрел приговор райсуда и назначил военнослужащему наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет. То есть отменил наказание с испытанием, а значит, военнослужащий должен отбыть срок в тюрьме.

Адвокат в кассационной жалобе ссылался на несоответствие назначенного осужденному наказания тяжести уголовного преступления и его личности. В частности, не соглашается с выводами апелляционного суда об отсутствии искреннего раскаяния, ведь последний свою вину признал и постоянно отмечал желание служить в Вооруженных Силах Украины.

Защитник указывал, что суд апелляционной инстанции при рассмотрении дела не учел то, что военнослужащий страдает эпилепсией, в подтверждение чего защитник добавил к кассационной жалобе выписку с медицинской карты стационарного больного от 7 июля 2021 года, что осужденный в первые дни нападения пошел защищать добровольцем, а не по мобилизации, так как состояние его здоровья не позволяло этого.

Указывает, что защита не видит и не видел в действиях осужденного дезертирства, поскольку тот последовательно во время досудебного расследования и на всех стадиях судебного разбирательства отмечал, что он оставил воинскую часть из-за того, что на него оказывалось психологическое и физическое давление со стороны командира отделения и он вынужден был покинуть воинскую часть для того, чтобы перевестись в другую воинскую часть.

Что решил Верховный Суд

В ходе кассационной проверки доводов, указанных в кассационной жалобе защитника, коллегия судей установила следующее.

В судебном заседании местного суда 9 марта 2023 года осужденный сообщил о полном признании вины в инкриминируемом ему уголовном правонарушении.

Однако его заявление о полном признании вины фактически не соответствует содержанию предоставленных суду показаний, содержащих возражения как против субъективных обстоятельств инкриминируемого преступления, так и объективных.

Обвиняемый пояснил, что 19 августа 2022 года он покинул место несения службы, а именно место временной дислокации подразделений воинской части.

При этом он сдал командиру батальона оружие и патроны к нему и предупредил всех командиров, от непосредственного к старшему, о том, что покидает расположение и желает перевестись в другую часть, после чего его посадили в автомобиль и отвезли в город Покровск.

Утверждает, что его действия, среди прочего, обусловлены конфликтом с сержантами из-за его попытки прекратить незаконные действия сержантов по поводу избиения другого военнослужащего и вымогания от него средств, а также их действия, похожие на мародерство, в том числе проникновение в чужие дома, угрозы со стороны сержантов, которые он воспринимал как угрозу жизни, учитывая обстановку, в которой они были высказаны, нежелание командования прекратить противоправные действия сержантов. Отмечает, что писал соответствующие рапорты командованию, однако остались без внимания и ответа.

Несмотря на то, что осужденный не в полном объеме подтвердил инкриминируемые обстоятельства, суд первой инстанции не поставил повторно на обсуждение сторон вопрос об объеме подлежащих исследованию доказательств и порядке их исследования и оставил предварительно определенный порядок и объем исследования доказательств, ограничившись лишь допросом обвиняемого, чем, по мнению коллегии судей, нарушил требования ч. 3 ст. 349 УПК, что в свою очередь является существенным нарушением требований уголовного процессуального закона.

На эти аспекты не обратил должного внимания и апелляционный суд.

В кассационной жалобе защитник указывает на то, что суд апелляционной инстанции при рассмотрении дела не учел то, что мужчина страдает эпилепсией. При этом в судебном заседании адвокат утверждал, что копию Выписки с медицинской карты стационарного больного от 7 июля 2021 года, из содержания которой усматривается, что поэтому установлен диагноз, среди прочих, терапевтом: эпилепсия, состояние после генерализованного эпилептического приступа, цифалгический синдром, он подавал как в ходе подготовительного производства, так и в суде апелляционной инстанции.

Однако указанное утверждение не нашло своего подтверждения по результатам кассационной проверки материалов уголовного производства.

Учитывая установленное выше существенное нарушение требований уголовного процессуального закона, допущенное судом первой инстанции при определении объема и порядка исследования доказательств, коллегия судей Верховного Суда считает, что кассационная жалоба защитника подлежит частичному удовлетворению, а приговор апелляционной инстанции и, в порядке ч. 2 ст. 433 УПК, приговор местного суда подлежат отмене с назначением нового рассмотрения в суде первой инстанции, во время которого следует учесть изложенное и принять законное и обоснованное решение.

Автор: Наталья Мамченко

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