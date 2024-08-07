Практика судів
  1. В Україні

48 у КАМАЗі: прикордонники затримали вантажівку під верх забиту чоловіками, фото

15:24, 7 серпня 2024
Вартість такої поїздки складала 150 тисяч гривень з кожного клієнта.
48 у КАМАЗі: прикордонники затримали вантажівку під верх забиту чоловіками, фото
Джерело фото: ДПСУ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Одещині прикордонники спільно з правоохоронцями затримали велику групу порушників державного кордону. Про це повідомили у ДПСУ.

Вантажний автомобіль марки «КАМАЗ», який зупинили на околиці села Чорна Подільського району, попри відсутність будь-яких умов для перевезення людей, «під верх» був «забитий» чоловіками.

«Всього фігуранти кримінальної справи намагалися незаконно доставити до Молдови через придністровський сегмент 48 чоловіків призовного віку», - пишуть у ДПСУ.

Оперативники Держприкордонслужбі встановили, що вартість такої «комфортабельної» поїздки складала 150 тис. гривень з кожного «клієнта». Вказану суму останні мали сплатити організатору – адміну одного з телеграм-каналів, в разі їх успішного переправлення.

Аби дістатися кордону, чоловіків на визначених місцях зупинки забирав водій вантажівки.

Однак сталося не так як гадалося – всіх пасажирів затримали, а вантажівку вилучили.

Наразі слідчі дії тривають.

За спробу незаконного перетинання кордону щодо всіх чоловіків складені протоколи про адмінправопорушення за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП. Справи скеровані до суду. Окрім цього, вони притягнуті до адмінвідповідальності за ст. 202 КУпАП за порушення прикордонного режиму.

Джерело фото: ДПСУ

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Головою ВККС обраний представник НАЗК Андрій Пасічник

Андрія Пасічника, який є державним службовцем у відрядженні, підтримала більшість членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Суди скасовують більшість штрафів ТЦК, бо вони накладені за неіснуючою на момент порушення нормою

65% штрафів скасували, бо ТЦК наклало їх за нормою КУпАП, якої не було у Кодексі на момент правопорушення.

Члени ГРМЕ отримають доступ до інформації з обмеженим доступом, зможуть мати офіційних помічників та будуть фінансуватися з-за кордону

У Верховній Раді пропонують розширити повноваження Громадської ради міжнародних експертів та збільшити час на підготовку до співбесід з кандидатами на посади суддів ВАКС.

До 25 років мобілізувати не будуть, а кого встигли мобілізувати – звільнять у запас – Верховній Раді рекомендували прийняти закон

Завдяки публікаціям «Судово-юридичної газети» стосовно випадків мобілізації чоловіків до 25 років через колізію в законі, Верховна Рада розгляне комплексний законопроект, який вирішує цю проблему.

У ДСА є час до 5 жовтня, щоб прийняти порядок передачі судових справ ліквідованого ОАСК – підписано закон

Підписаний Президентом закон розділив справи, що залишилися від ОАСК, на три категорії – що буде з ними далі.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Марина Кухар
    Марина Кухар
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Ганна Вронська
    Ганна Вронська
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Ігор Олендер
    Ігор Олендер
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді